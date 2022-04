Benoit YEMTCHUANG

YEMTCHUANG Benoit

Né le 20 janvier 1963 à yaoundé

Marié

nationalité Camerounaise

E-mail: y_benoit@yahoo.fr

Tel:6 96280433 /6 76526577 / 22006405



Cadre professionnel:

Gestionnaire, Informaticien (Administrateur Réseau, Développeur d’Applications),Commercial (prospection et vente des produits).



Domaines de compétences



GESTION

• Suivi et gestion de stocks.

• Suivi et gestion du Budget

• Suivi et gestion du portefeuille clients, fournisseurs

• Suivi et gestion de Caisse et des banques

• Comptabilité générale et analytique

• Accueil et diagnostic des besoins du client

• procédures d’achat et de passation de marché



INFORMATIQUE

• Montage des offres techniques et financières

• Développement des applications (Visual Basic 6.0)

• Création et gestion de base de données (M Access)

• Audit Informatique

• Câblage réseau

• Installation et Configuration des unités réseaux (PC, Routers, Switchs, …)

• Formation des utilisateurs à l’outil informatique et Internet

• Maintenance informatique (système, réseau, …)

• Administration de réseaux LAN et WAN (Filaire et Wireless)

• Technico – Commercial



FORMATION PROFESSIONELLE



2004 – 2005 • Institut Africain de L’Informatique du Cameroun (IAI – Cameroun) / Yaoundé

• Centre Académique CISCO Cursus CCNA; option : Gestion et Administration de Réseaux Informatiques

(LAN & WAN)

1990 - 1992 Centre de Développement Informatique du Cameroun (CDIC) Yaoundé Analyste Programmeur : Informatique de Gestion



FORMATION ACADEMIQUE

1983 - 1986 Université de Yaoundé / Faculté de Droit et de Sciences économiques Licence en Gestion option : Economie de l’Entreprise

1975 - 1982 Collège Vogt, Yaoundé Baccalauréat D



Mes compétences :

Gestionnaire

Informaticien

Commercial