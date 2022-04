Benoit ZAHM

Une fois diplômé, j'ai créé en 2004 la chaîne de boulangeries pâtisseries artisanales Pain Benoit.



À la tête de 6 sociétés, j'ai managé jusqu'à 67 personnes et mon groupe réalisait 2,9 M€ de CA. Je peux donc me prévaloir d'une solide expérience en montages juridiques et financiers, en marketing et en gestion du capital humain. Je suis rompu aux missions transversales et sais véritablement développer une culture de l'objectif.



Parallèlement à mes activités de chef d'entreprises, j'ai été juge au tribunal des prud'hommes de Lyon. J'ai également créé un syndicat professionnel et ai été membre du bureau de la Chambre de Métiers du Rhône. Assurer ces fonctions m'a permis d'élargir ma culture du monde économique et public, de mener des projets de grande envergure et d'évoluer au sein de milieux variés et exigeants.



J'ai cédé mes actifs et après un passage dans le conseil, j'ai souhaité retourner dans le commerce mais à grande échelle, au sein d'un groupe leader sur son marché pour mener avec lui des projets de à forte valeur ajoutée.



