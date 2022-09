Karine RENARD

Bienvenu(e) chez moi !



Vous êtes un Fonds d’Investissement Immobilier, une Société Foncière ou une Structure en charge de la Gestion d'Actifs Immobiliers pour Compte de Tiers?



Vous cherchez à Créer de la Valeur au travers d’une Gestion Optimisée de vos Actifs Immobiliers ?



Pour répondre à cet Objectif, je m’appuie sur :

- Une solide connaissance du Secteur Immobilier

- Une bonne compréhension de ces problématiques et enjeux stratégiques

- Une Expertise Financière développée durant une douzaine d’années d’expérience dans les Financements Structurés dont sept années en Immobilier.



Pour assurer la meilleure Gestion de vos Actifs Immobiliers, je fais également appel à :

- Mon expérience de Coordinatrice des experts intervenant dans la réalisation d’un Projet

- Une grande attention portée à la relation Client

- Un bon sens commercial et de la Négociation dans un Contexte International.



Aujourd’hui, j’ai à cœur d’avoir une vision plus Opérationnelle de la vie d’un Immeuble aussi bien sur le plan de sa Réalisation que dans son Fonctionnement. Si je peux apporter ma pierre à votre Edifice, N’hésitez pas à me contacter !