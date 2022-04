Benoit ZÉMOUR

Http://www.badt-levage.com



Implantée depuis ses débuts en 1994, au Grand-Quevilly en Seine-Maritime (76), la société BADT Levage répond à vos attentes en termes de fabrication et de maintenance d’appareils de levage de type ponts roulants.



Notre connaissance du domaine du levage et de la manutention nous permet de proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Nos 16 techniciens spécialisés, repartis sur l’ensemble du territoire normand, interviennent tout au long de l’année sur vos outils de production.

Nos moyens d’accès (nacelle) et notre parc matériel récent et performant (30 tonnes de charges disponible à la location) garantissent la mise en service de vos installations dans un délai court.



Grâce à son écoute, sa proximité et sa réactivité, BADT Levage a d’ores et déjà gagné la confiance et la fidélité d'acteurs locaux, PME et groupes d'envergure internationaux spécialisées dans des domaines aussi divers que l’aéronautique, la chaudronnerie, la pétrochimie, la construction métallique, la métallurgie, la papeterie et la valorisation des déchets.





