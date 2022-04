Benon SANDRA

Il y a 20 ans j'ai commencé mon parcours en étant technicienne, après 3 ans je suis passée responsable technique. Ce poste m'a amené à m'investir en tant qu'associée dans ce centre sav pour finir à en devenir la gérante 4 ans plus tard.J'ai pris le temps de me perfectionner sur l'ensemble de ces postes pour en connaitre parfaitement mes responsabilités et prendre conscience de toute l'importance que chacun d'entre eux apportent à une structure. Je sais aujourd'hui ce qu'implique être responsable d'un site , investissement, écoute, disponibilité, gestion des conflits et pour finir un parfaite maitrise technique de ses produits. J'espère maintenant pouvoir mettre mes compétences au profit d'un groupe et de nouveaux challenges



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EBP Compta