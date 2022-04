Benoudnine GALADRIEL

Apres avoir passé mon diplôme d'aide médico psychologique en 2008 , j'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée auprès d'un public poly-handicapé , et 5 ans en unité protégée ( pathologies type alzheimer et démences apparentées) , je me suis aussi f formée en technique humanitude (référente), et méthode Montessori , je me suis par la suite spécialisée dans la maladie d'Alzheimer en tant qu'assistant de soin en gérontologie (ASG) .

Recherchant les divers manières de faire au mieux mon metier tant professionnellement ,qu'humainement.



Après près de dix ans d'experience dans le soin, j'ai ensuite décidée de me tourner vers l'animation , rassemblant mon expérience dans le soin , de la psychologie, et de mes aptitudes artistiques et sociale . J'occupe actuellement un poste d'animatrice en ehpad.



Mes compétences :

Art ( peinture ,théâtre, art plastiques