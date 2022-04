Bensadoun OLIVIER

Professionnel de l'assurance depuis plus de 19 ans, j'ai décidé de mettre les compétences acquises au cours de ces années au service des clients Aviva Vie et des adhérents AFER en créant ma société, La Financière Alef.



Conseiller en Gestion de Patrimoine, je vous accompagne dans la gestion financière de votre épargne, la réduction de votre pression fiscale, la préparation de votre retraite ainsi que la protection et l'optimisation de la transmission de votre patrimoine.