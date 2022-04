Bensaid MOHAMED

Je suis ingénieur en génie mécanique diplômé de l'école Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique de Casablanca.



A travers mon expérience j'ai développé des compétences en terme de :

- Étude et analyse des structures mécaniques sous les logiciels: VLAB, META-POST, ROBOTBAT

- Organisation et gestion de la maintenance industrielle

- Dimensionnement des circuits hydrauliques

- CAO/DAO sous les logiciels: CATIA V5, AUTOCAD, ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

- Exploitation des installations hydrauliques industrielles

- Lean management (5S, AMDEC, Kaizen, L’outil « PERT »…)



Mes compétences :

- Étude et analyse des structures mécaniques sous