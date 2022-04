Bensalem TOUFIK

Salut à tous, je suis un étudiant algérien en microbiologie, je viens de cloturer mes études(D.E.S en microbiologie); mon principal talent c'est faire des conceptions de voitures, donner des dénominations aux automobiles que je fait conception, et essayer de developper des options( trucs de position des touches,lampes, modifier aussi le look du tableau de bord...), j'ai plusieurs modèles actuellement, je veux les présenter à un constructeur d'automobiles.

pour ne pas oublier, j'ai creer le truc de volant à contre fixe de l'automobile C4(citroen)en 2001, mais j'avais aucun moyen de me presenter à un constructeur d'automobiles; c'est tout.



Mes compétences :

Conception

Dessin