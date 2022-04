Bensetta RACHID

Bonjour,



Je suis chef de rang dans la restauration, et j'ai trouve mon équilibre en pratiquant mon métier en extra ou intérim.

Ainsi je suis toujours à la recherche de poste d'extra.



Mes compétences :

MAITRISE DES SYSTEMES DE FACTURATION PIE ET MICROS

ORGANISATION GENERALE DE L’ACTIVITE

DECOUPE DES VIANDES ET POISSON

ENCADREMENT, COORDINATION DU PERSONNEL

SUPERVISION DES SERVICES

ACCUEIL CLIENTELE ANGLO-SAXONNE

RESPONSABILITE DE CAISSE

SERVICE EN SALLE