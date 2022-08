Sebbary RACHID

Le domaine de la distribution est très dynamique, motivant et en perpétuelle évolution et m'intéresse toujours autant après plus de 16 années.

En effet, mes expériences m'ont permis de mettre à profit mes compétences sur différents postes opérationnels (coordinateur opération commerciale, coordinateur de l'animation commerciale responsable plan de vente), des postes supports (responsable base de donnée marketing et commerciale, formateur BDD) et en point de vente sur un poste de manager zone marché.

Ma capacité à fédérer mes équipes autour de projets et d'objectifs m'ont permis d'atteindre les performances attendues et la satisfaction client.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Communication interne

Coordination

Management

Marketing opérationnel

Budgets marketing/ vente

Gestion des compétences

Organisation

Planification