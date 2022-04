Bensoumeitte TOYBOU

Élève-ingénieur en 4ème année à l'INSA de RENNES, je compte faire carrière en bureau d'études bâtiment.



Après plusieurs stages dans le bâtiment, j'ai pu développer mon relationnel, ma rigueur, mon sens des responsabilités et du résultat. En oute, j'ai eu l'opportunité d'être responsable d'une équipe de stagiaire dont je faisais parti, démontrant mes qualités de leadership.



De nature sportif, je suis passionné de football que je pratique et suis au quotidien depuis l'âge de 12 ans. Dynamique, rigoureux et travailleur, je suis de bonne compagnie et je m'adapte très facilement. Je pense apporter mon enthousiasme et mon envie d'apprendre au sein de votre équipe. Et ainsi, remplir avec efficacité les missions que vous m'assignerez.



Actuellement en recherche de stage en bureau d'études bâtiment, pour l'été 2016, je suis ouvert pour discuter de toute opportunité.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Autocad

RDM6