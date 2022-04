Bonjour a tous,



je me presente je suis Salim Bentakouka 33 ans, habitant saint chamond dans la Loire. je suis dynamique, j 'ai le gout du challenge ( j 'ai longtemps pratiqué le kickboxing et j ai plusieurs titres nationaux et internationaux a mon actif) j ai un tres bon sens de la communication et j apprécie le travail en équipe.

je suis a la recherche d un emploi de commercial. j aime etre en contact avec les clients.



Mes compétences :

Négociation

Prospection