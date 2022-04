Bentayeb AHMED

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le management j'ai pu développer mes compétences sur l'accompagnement et la montée en compétence de collaborateurs, j'ai également travaillé en relation directe avec de grands clients donneurs d'ordres (lancement d'activité mais aussi leur développement)

Toutes ses expériences m'ont permis de développer mon esprit commercial (conquête de nouveaux clients et fidélisation), mon sens de l'organisation, de l'anticipation et mes capacités de gestion.

Je suis disponible et pret à m'engager auprès de vous afin de participer à la réussite de vos projets.



Mes compétences :

Back Office

Management commercial

Prospection commerciale

Marketing

Management

Gestion