Bento EVRARD

Expatrié au Portugal, je découvre un monde nouveau, remplis de charme, mais surtout le peuple que nous connaissons comme étant des manuels. Des expertts de la construction et ingénieurs de la construction civil. Aujourd'hui, ce que je découvre est un pays ou la construction a été léguée au choix de chacun. Avec des règles de droits très strictes. Avec des registres bien classées et des documents de droits complexes et annexés inteligement. Avec des penseurs et des créateurs. Avec ses ressources énergétiques, sa pierre marbré et ses côtes. Le Portugal s'ouvre pour moi telle la porte d'un fort bloquée ou bien même caché depuis des années.



Je vous propose de construire votre maison de vacances,d'aquérir votre pied à terre en bord de mer, de passer votre retraite dans un environnement généreux au bienfaits de la nature ou bien encore trouver votre nid paradisiaque près des plages remplis de vagues et de surfers toute l'année. De la maison pas cher, aux terrains à batir pour des éventuels hotels et resort, le portugal s'ouvre à tout le monde aujourd'hui. Profitez en et contactez moi pour de plus amples renseignements.



