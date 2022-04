Carlos FERNANDES DA SILVA

Né à Porto, mais tourné vers l’international, il décide après une première carrière entrepreneuriale de se lancer dans la découverte d’un nouveau pays et d’une nouvelle culture en s’expatriant en France.



Partant de zéro et ne parlant pas la langue, les premières confrontations avec le système administratif furent difficiles. Ténacité et patience ont été ses meilleures alliées pour son intégration.



Après plusieurs années passées en France, Carlos SILVA analyse les nouvelles opportunités qu’offre le Portugal : Le marché immobilier et la fiscalité avantageuse font de son pays une nouvelle destination de choix pour les investisseurs et retraités Français. Il décide alors de créer EPOPEIARELAX afin d’accompagner la clientèle francophone dans leurs recherches de location, achat et investissement immobilier. De retour au Portugal avec sa compagne française,



il met à profit leur double expérience d’expatriés et guide ses clients avec justesse pour une meilleure compréhension du marché, des démarches administratives et de la culture portugaise.



