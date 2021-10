Lentrepreunariat me semble être le meilleur moyen, pour savourer vie de famille et vie professionnelle. Cest aussi la possibilité de pouvoir associer passion et revenus, en exerçant un ou plusieurs métiers. Ainsi j'ai choisi de m'épanouir professionnellement dans la confection de textile et l'immobilier. Au plaisir de vous rencontrer.