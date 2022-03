Bérengère BATISTA

Afin de m'ouvrir de nouveaux horizons professionnels après 5 années passées à l'étranger, je souhaitais élargir mes compétences, j'ai donc repris mes études et obtenu une Licence Droit Economie Gestion Mention Ressources Humaines en Décembre 2013 auprès du CNAM.

Actuellement en poste dans le domaine de la formation, je reste à l'écoute d'opportunités. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse et que vous recherchez un profil orienté commercial et Ressources Humaines ( recrutement ou formation).



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Formation professionnelle

Droit du travail

Communication