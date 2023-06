Bérengère COIFFARD

Constructive, à l'écoute d'autrui, je souhaite valoriser la personne à travers son projet.

Curieuse et dynamique, j'aime transmettre mes expériences et mes connaissances.



Mes compétences :

Dynamisation d'un groupe

Animation d'ateliers à thèmes: théâtre, TRE, image

Animation, adaptation et évaluations de formation

Développement du réseau d'entreprises et le suivi

Maîtrise des dispositifs d'insertion sociopro

Mobilisation de personne ressource

Identification sources de recrutement

Accompagnement individuel

Méthodologie de projet

Travail en partenariat et en réseaux