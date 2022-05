Nicolas JACQUE

Après 17 ans en tant que délégué pharmaceutique , j'ai décidé de transmettre mes savoirs , savoir faire et savoir être . Actuellement consultant/formateur indépendant , je construit , anime , évalue des parcours de formation auprès de salariés , d'étudiants et demandeurs d'emplois.Mes domaines d'intervention sont la Négociation , la Communication , le Marketing , le Commerce et la Distribution. Mon approche est basée sur l'expérimentation ,le partage et la mise en situation pour que chaque personne accompagnée se sente impliquée sur des cas qui la concerne ou qui vont la concerner.



Je propose mes services directement auprès des entreprises et auprès des organismes de formation sur des programmes courts , longs , qualifiants.



Mobile , je peux me déplacer sur toute la France pour des missions courtes d'un à cinq jours et ce 10 à 15 jours par mois.



Prêt à accompagner des publics variés dans leur formation tout au long de la vie , je prône l'écoute , la polyvalence , la pugnacité , la disponibilité et l'organisation , la réussite et l'épanouissement professionnel







Mes compétences :

Evaluer les acquis des apprenants

Préparer une séance de formation collective

Animer une séance de formation collective

Accompagner les personnes dans leurs projets

Coaching individuel

Répondre à un appel d'offre

Conduire un groupe

Evaluer le positionnement des apprenants

Recruter de nouveaux partenaires