Bérénice ALANDI

Diplômée en architecture d'intérieur et design d'environnement, j'ai crée mon agence de conseil et création en architecture dintérieur en 2010.





Vous souhaitez réaliser un intérieur à votre image, changer d'ambiance, réadapter son habitat, harmoniser les couleurs,

Quelque soit votre projet, je vous propose des conseils personnalisés et adaptés à votre budget.



Pour vous accompagner au mieux dans vos projets d'aménagement, voici les différentes prestations.



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Conception

Décoration

Design

Organisation