Berenice DONDEYNE

DROITS HUMAINS, JUSTICE SOCIALE, TRANSITION ECOLOGIQUE, TERRITOIRES, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



Je suis spécialisée dans l'animation de réseau et la mise en oeuvre de coopérations stratégiques au service d'actions d'intérêt général, à forte utilité sociale.



Domaine d'expertise



analyse stratégique



connaissance institutionnelle



économie sociale et solidaire



secteur social



animation collective



mise en place de partenariats



conduite de projet



évaluation de l'utilité sociale/impact social



analyse financière



MOUVEMENT POUR L'ECONOMIE SOLIDAIRE OCCITANIE

2010- 2021



- élaboration stratégique, appui à concertation interne, gestion équipe, suivi financier et

administratif, conventions

- gestion de projets, renforcement du plaidoyer (justice sociale, transition économique, écologique

et démocratique)

- relations externes (institutions, politiques, réseaux nationaux, européens)

- gestion des ressources humaines



NOVETAT

2012 -2016



- appui à la coopération d'entreprises ESS

- montage de la convention CIFRE

- supervision recherche-action



RTES (RÉSEAU DES TERRITOIRES POUR L'ECONOMIE SOLIDAIRE)

2007-2010



- animation du réseau de collectivités locales (régions, départements, intercommunalités, communes)

- appui au développement des politiques publiques dédiées à l'Economie sociale et solidaire



CAF 47

2003-2005



- suivi financier /organismes subventionnés



CONSEIL GENERAL VOSGES

1994 - 1998



- montage de dynamiques territoriales et structures intercommunales

- appui à projets de développement local (social et insertion, habitat, aménagement urbain et rural, tourisme et culture, agriculture)



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (VOSGES), INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL (57),

AFPA 88

1987-1993



- formation et insertion sociale et professionnelle, expérimentation travail communautaire, publics précaires, personnes handicapées, jeunes et femmes isolées