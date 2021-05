Bérénice PECHEREAU-BELLENGER

En Février 2008, alors étudiante en MASTER I Droit des Affaires, Droit des PME-PMI, j'occupe un poste de juriste au sein de la SCP HAUMESSER TRAVERSE DIDELOT qui m'amène à intégrer le cabinet ACG en mars 2009 aux côtés de Me Elisabeth HAUMESSER.



Cette expérience me conduit à travailler en qualité de juriste auprès de Me Michel AUGUET notamment en droit de la famille, droit des successions et libéralités et droit civil général jusqu'en janvier 2011.



Après l'obtention d'un MASTER II en Droit des Obligations civiles et commerciales dirigé par Mr Cyril GRIMALDI à l'Université de REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, j'obtiens l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats intégrant ainsi l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est de STRASBOURG en janvier 2011.



Suite à l'Obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat en octobre 2012, je réintègre la SCP ACG en janvier 2013 en qualité d'avocat collaborateur de Me Michel AUGUET auprès de qui je fais mes premiers pas en saisies immobilières et droit rural tout en me perfectionnant en Droit des Successions et Libéralités, Droit de la Famille et Droit civil général.



Inscrite au barreau de Châlons-en-Champagne depuis le 2 janvier 2013, je fonde en janvier 2014 un cabinet d'avocats à visée généraliste avec Me Adélaïde CURFS.



J'interviens désormais principalement en droit de la famille et des personnes, droit des successions et libéralités, droit rural et droit civil général.



Mes compétences :

Droit de la famille

Succession

Droit des personnes

Droit des contrats rural et commercial

Régime matrimonial