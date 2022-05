Olivier LESPAGNOL

Consulting Gestion / Finances PME/PMI

Troyes - Aube - Champagne ardennes - France



Fort de mon experience de 25 ans de Directeur Financier dans des entreprises comme Petit-Bateau je propose mon expertise de conseil et d'audit dans les domaines Gestion/Finances



Ayant conscience des difficultés du dirigeant de PME/PMI (manque de temps, manque d'outils et de méthodologie fiable) je peux l'aider à améliorer les performances financières de son entreprise en construisant avec lui les outils dont il a besoin.



Je sais m'adapter aux particularités de chaque entreprise et proposer des solutions personnalisées.



