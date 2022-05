Olivier LESPAGNOL

La Mission Wallonne des secteurs verts dépend des fonds de formation des commissions paritaires de l'agriculture, de l'horticulture, des parcs et jardins et des travaux techniques agricole.



Dans un soucis d'améliorer l'offre de formation apportée aux ouviers des ces secteurs, nous sommes à la recherche de formateurs dans les domaines agricoles et surtout parcs et jardins.

Nous cherchons des professionnels experts dans leur domaine afin de former d'autres professionnels du secteur.



Plus d'info sur la mission wallonne des secteurs verts :Array



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture durable

Formation

Formation professionnelle