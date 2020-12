Berland JEAN-MARC

Mon poste m'amène à réaliser divers études, audit, expertises relatifs à tout ce qui touche au cycle urbain de l'eau dans ses aspects techniques, économiques et institutionnels.



Je travaille aussi sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et sur les questions de gouvernance aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays européens.



Je suis amené à assurer des missions à l'étranger : Haïti, Algérie, Albanie, Pologne, pays du sud de la Méditerranée par exemple(Missions comprises entre 1 semaine et 2 mois de suite maximum - 6 à 10 missions par an).



Mes compétences :

Conseil

Expertise

Économie

Eaux pluviales

Audit

Eau

Gouvernance

Eaux usées

Sociologie

Environnement