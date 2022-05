Laure VERPILLAT

Diplômée de Sciences Po Toulouse en Coopération Internationale et développement économique, je travaille actuellement à l'Office International de l'eau.

Réponse à appels d'offre, montage et gestion de projet, suivi-évaluation, organisation de visites d'étude en France sont autant de tâches que je pratique au quotidien.

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus!



Mes compétences :

Accueil clients

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Évaluation des politiques publiques

Montage de projets

Visites groupes

Organisation d'évènements