Gabriel BENDAYAN

Issu de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, j'y ai reçu une formation tant juridique qu'économique ou sociologique me permettant d'avoir une bonne connaissance des institutions françaises et européennes, ainsi que des collectivités locales. Ayant passé mon année de mobilité à l'Athlone Institute of Technologie (Irlande), d'où je suis ressorti diplômé et parlant couramment l'anglais, j'ai étudié le commerce et le management, et suis donc tout à fait à même de servir dans une entreprise privée. Enfin, le Master 2 "Politique et Sécurité", de l'Université Toulouse-1 m'a fourni une culture solide dans les questions de criminologie, de sécurité et de prévention de la délinquance.

Je suis donc capable, dans le domaine de la sécurité, de m'adapter à toutes les situations en relativement peu de temps, ayant reçu les bases théoriques nécessaires.



Par ailleurs, je maîtrise l'italien et la langue des signes françaises (un membre de ma famille étant sourd).



Mes compétences :

Logement social

Politique de la ville

Sciences politiques

Sécurité