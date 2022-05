Pierre-Emmanuel FRANCO

Actif, optimiste, sociable et sympathique, je pense avoir le sens du travail en équipe puisque grâce à une certaine faculté d'adaptation, je suis capable de jouer différents rôles au sein d'un groupe : leader, actif, ou simple observateur en retrait.



J'ai un grand besoin de concret, de travail de terrain, des choses qui me font percevoir la raison même de mes engagements (personnels ou professionnels).



Je dispose d'une certaine aptitude à vivre en société puisque je n'ai pas un caractère "extrême" et suis assez tolérant sur une très grande majorité de qualités et défauts de chacun. C'est aussi cela qui fait que je sais m'adapter aussi bien professionnellement que personnellement.



Outre ces caractéristiques, je suis une personne positive, très ouverte et qui aime rire. Pour travailler, j'ai besoin d'un environnement favorable, j'en suis d'autant plus efficace, et une bonne entente entre collègues et avec la hiérarchie me parait un préalable indispensable ! Au plaisir d'entrer en contact avec vous...



Mes compétences :

Microsoft office