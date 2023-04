Bernard BARBASTE

De formation à l’origine (Bac+2) purement technique, je me suis orienté vers la fonction logistique. Fonction que j’occupe depuis 1987 chez Liebherr au sein du service Supply Chain.

Je viens d'obtenir en Fongecif un Mastère Spécialisé en Logistique, Achat à l'ESC de Toulouse. Dans le cadre de cette formation j'ai effectué un stage en entreprise, basé sur une étude concrète et validé par une thèse. thèse dont le sujet porte sur la mise en place d'une matrice de compétences des Achats et les KPI associés. Mon stage, du 02 Mai 2013 au 30 Septembre 2013, s'est déroulé au sein de Safran Purchasing.

Au cours de mes années de pratique, voici les compétences que j’ai développées.

- Organiser et gérer les flux, planifier et distribuer les tâches aux différents intervenants, élaborer des plannings de travail. (PIC – PDP – PHP)

- Gérer des fournisseurs, mener des audits, analyser les flux, apporter une expertise, amener des solutions, lancer des appels d’offres, choisir un fournisseur.

- Gérer les stocks, implanter un magasin, organiser un magasin

- Bonne connaissance d’un ERP, bonne maitrise des outils informatiques

- Marketing achat, stratégie achat, négociation achat, e-procurement.

au cours de mon stage chez SAFRAN on m'a confié le portefeuille achat de machine outil.



Kanban

eProcurement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Manufacturing Resource Planning

EDI

Baan