Bernard BOUVET

Comme vous le savez, les budgets sont extrêmement réduits avec la crise actuelle. En tant que créateur, je dois à la fois me conformer à ce paramètre… Et en prendre le contre-pied en vous apportant la même qualité de service que les agences de publicité devenues, de par leur structure, hors de prix...



...Certains annonceurs, comme Aviva, Eurofil, Manoir Industries ou encore l’Office du Tourisme de l’Île d’Irlande ont déjà adopté ce principe et me confient régulièrement la création de leurs outils publicitaires. Alors, pourquoi pas vous ?



Mes compétences :

Publicité

Rédaction

Adobe Illustrator

Communication

Adobe Photoshop

Graphisme