Véronique TEURLAY

Nous réalisons nos missions avec une posture qui consiste à optimiser les ressources, créer de la valeur, et accélérer les synergies en utilisant des méthodes et des outils de créativité.



Ce qui nous fait avancer ? Les valeurs que nous développons et partageons au travers de nos missions ou ateliers : l’empowerment (capacitation des personnes), l’innovation frugale et un altruisme raisonné.



Nous pouvons travailler ensemble pour :

- Modéliser votre projet ou votre activité

- Résoudre (créativement) des problèmes et chercher des opportunités - y compris dans les insatisfactions et les situations de crise

- Créer du temps (oui c’est possible !).

- Dynamiser votre stratégie éditoriale



Mes compétences :

Créativité

Gestion de projet

Gestion de temps

Analyse stratégique

Optimisme

Optimisation des process

Marketing

Formation