Bernard CAMPILLO

BTS Electrotechnique (1998),

Formation de 2 mois sur Autocad (Mai-Juin 1999) dans un bureau d'études de mécanique,

CDI de 6 ans (Oct.1999 - Oct.2005) en tant que dessinateur dans un BE (tertiaire) lots techniques (électricité CFO CFA, climatisation, ventilation, plomberie, cuisine industrielle).



Depuis Novembre 2005:

- formateur Autocad (tous niveaux) et microstation (débutant). Depuis Mars 2012 en tant qu'auto-entrepreneur,

- dessinateur élec/instrum, PID, GC (secteurs divers).



Cette double activité de dessinateur/formateur me permet de suivre les évolutions (permanantes) du logiciel en tant qu'utilisateur et donc de pouvoir adapter au mieux mes formations suivant les secteurs d'activités.



Mes compétences :

Formateur

Autocad

Dessinateur