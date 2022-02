Bernard CATILLON

Ma conviction : l'homme au centre des projets



Ma force : une qualité d'écoute, d'observation et d'analyse reconnue et appréciée



Mon envie : révéler à chacun son propre moteur de progression et de dynamisme



Ma satisfaction : faire qu'une organisation, qu'une équipe progresse en prenant conscience de ses propres ressources



Mes expériences : 50 % de fonctions opérationnelles ; 50 % de missions de conseil et d'accompagnement en système d'information



Mon moteur : un goût prononcé pour le terrain et le contact humain, en prise directe avec le concret et la prise de responsabilité



Ma satisfaction : le plaisir de transmettre une situation améliorée et durable



Mes savoir faire : gestion de projet ; conseil, audit, optimisation ; système d'information, ERP ; formation ; optimisation



Mes domaines de prédilection : Production, Logistique, Achats