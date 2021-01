Francois SATTLER

Management de transition Direction Financière - Conseil en Management - transformation- MOA



Directeur Financier France & International (Etats unis, Europe, pays de l'est, Afrique, extrême orient), DESS de gestion de l'IAE , DESS de commerce international, 4 ans d expérience bancaire et 26 ans d'expérience de directeur financier de filiale, de division ,Europe et CFO ,dans les secteurs de l'automobile (10 ans), de lOil & Gas, de l'aéronautique, de la High Tech (SSII), spécialisé en gestion de projet, restructuration (14 sociétés) , fusions & acquisitions(6 sociétés), maîtrise des mises en place dERP (SAP FI/CO/MM/PS et Qualiac) , de reporting et consolidation (BFC) , MOA et transformation (CSP)Management d'équipe de 4 à 150 personnes nombreuses expatriation Bilingue anglais.