Consultant Fonctionnel SAP FI-CO



Diplômé d'une école de commerce et titulaire d'un CERTIFICAT DE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE SAP FI-CO



j'ai une expérience métier de plus de 10 ans en comptabilité et gestion de l'entreprise, ainsi qu'une expérience fonctionnelle chez CAPGEMINI Nantes.





Mes compétences :

Ecc6

ERP

SAP

SAP CO

SAP ERP

SAP FI