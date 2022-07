Aux amoureux de la nature et aux passionnés d'art .



"Chaque peinture de Bernard Guédon est une fenêtre qui s'ouvre sur la beauté sans filtre d'une nature authentique et lumineuse ."



En visitant mon site auto-construit bernard-guedon.fr vous profiterez du voyage visuel de la majorité de mes oeuvres et de ma façon particulière d'aborder notre patrimoine naturel et animalier unique et merveilleux.



A bientôt sur bernard-guedon.fr