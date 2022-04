Jean Michel COMTE

Pour faire simple...



Sur Bimbambook vous pouvez en quelques clics :



• Publier des images.

• Choisir sur quel support les vendre (papier, bois, alu-dibond, béton, book)

• Choisir votre prix de vente, donc votre marge.

• Imprimer seulement après avoir eu des commandes, moins risqué (fabrication à la demande).

• Opter pour un affichage public ou privé (via mot de passe) de votre boutique.





Et parce que nous soutenons les artistes et les passionnés, Bimbambook.com est :



• Gratuit et en ligne.

• Aucune commission sur tes ventes.

• Fabriqué en France.

• Des produits haut de gamme.

• Une équipe disponible et de bonnes humeurs. ;)





En clair, si vous vendez vos tirages sur Bimbambook vous récupérez la marge prévue et vous ne payez pas l’impression, si vous ne vendez pas, et bien tant pis, nous n'imprimerons pas cette fois-ci et cela ne vous coûteras rien...





Vibrationclandestine.com, magazine culturel, est notre partenaire média et se tient à disposition des utilisateurs de Bimbambook pour leur apporter une forte couverture médiatique (relais sur les réseaux sociaux, rédaction d'article, etc.). Gratuitement car c'est un partenaire de longue date.





---



En détails...



Bimbambook est une plateforme permettant aux artistes indépendants, designer, photographes et professionnels d’imprimer leurs œuvres sur le support de leur choix, et de vendre leur produit directement sur notre site grâce à l’ouverture d’une boutique en ligne gratuitement.



Bimbambook vous propose une grande variété de supports d’impression, des plus classiques aux plus originaux. Book photos, plaque alu-dibond, plaque béton, toile de peintre, plaque contre collée.



Grâce à votre boutique en ligne personnalisée, vous pouvez commander facilement vos besoins mais aussi, si vous le souhaitez, vendre directement vos produits sur Bimbambook, en gérant vous-même vos prix de vente, vos stocks et vos commandes. (service gratuit)



Vous avez également la possibilité de choisir votre mode d’affichage :



- Privé : pour partager seulement avec les personnes concernées

- Public : pour vous ouvrir au plus grand nombre



Site BimBamBook : http://www.bimbambook.com/





