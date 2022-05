Du 3 au 28 octobre 2016: Délaissé, des laisses, des laissez passer, des laissés pour compte...

Une Vitrine artistique de Capucine Desoomer.



"Délaissé

des laisses

des laissez passer

des laissés pour compte



évocation de la laisse de mer, de mes paysages d'enfance

des promenades au bras de la mer, les gens suivent la côte

avec l'impression d'être au bout de quelque chose

des fois, les gens la traversent.

J'ai grandi à Calais"



DERnissage le 28 octobre à 18h au 14 Rue Stanislas, Nancy.



La Factorine c’est quoi?

C’est une association qui travaille sur une idée centrale: proposer un lieu culturel qui

permet aux artistes contemporains (peintres, photographes, musiciens, comédiens, danseurs…) de se réunir

et de créer. C’est un projet qui se construit depuis trois ans pour donner une place à l’art

contemporain, dans une dynamique jeune et résolument humaine. Son ouverture au public est

prévue pour septembre 2015.



La Factorine c’est qui?

L’idée est née de la rencontre de trois étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts :

Teodora Gadancheva, Camille Michel et Rémi Illig. Ils partent d’un constat commun, à savoir la

nécessité de disposer d’un lieu pour travailler, pour se rencontrer, pour créer, mais aussi pour

montrer le fruit de ces échanges. C’est dans cette volonté d’ouvrir l’art contemporain au plus grand

nombre qu’ils s’entourent de nouvelles personnes, artistes ou non, qui apportent leur pierre à

l’édifice et mettent leurs compétences au service du projet.



La Factorine c’est où?

Sa particularité est de se situer au coeur de la ville, rue Stanislas, lieu de passage incontournable

de Nancy. La Factorine, c’est aussi l’opportunité de redonner vie à un immeuble abandonné depuis

15 ans et de l’ouvrir au plus grand nombre. Le lieu se compose de deux espaces : La Vitrine que

les artistes vont pouvoir investir de leurs créations in situ et qui sera visible de tous depuis la rue ;

et L’Usine qui est un atelier mis à disposition des artistes, un véritable espace de recherche.



Comment faire pour suivre ou soutenir La Factorine?

Rien de plus simple, il suffit de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et/ou de visiter notre site

internet : http://lafactorine.fr

N’hésitez pas à suivre notre actualité, à adhérer à l’association et à en parler autour de vous.

Parce que La Factorine, c’est avant tout le fruit d’une dynamique interactive qui a pour but que

chacun s’approprie ce nouvel espace de création !



Les engagements de La Factorine sont :

- Offrir une visibilité au public de l’Artiste au travail.

- Mêler l’art vivant, la musique et la création plastique au cours d’évènements.

- Rassembler les artistes autour d’un lieu.

- Créer une dynamique de production artistique.

- Offrir une approche sur l’art actuel au public.

- Promouvoir la culture sur Nancy.



