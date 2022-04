André LAPORAL

Ancien professeur des écoles, J'ai rapidement embrassé le secteur privé où j'ai été pendant 15 ans DG d'un groupe de services et de loisirs Groupe PACOMM.



Après un passage dans l'univers de la Location de Limousines à destination d'une clientèle haut de Gamme d'Hommes d'Affaires et de Touristes, une parenthèse professionnelle immensément riche en rencontres et en expérience, j'embrasse aujourd'hui une nouvelle beaucoup plus active puisqu'il s'agit maintenant de Sports et de Jeux (jeux de société Vidéo et divers) La Bonne Équipe



Labonnequipe.fr est un réseau social dédié aux sports, un outil idéal pour trouver un Équipier, un Entraineur, un Coach, un Prof, un Agent, un Joueur…Vendre ou Louer ses Matériels, Articles de Sport, Équipements, Annoncer un évènement, proposer des coupons ou codes de réduction, annoncer ses ventes privées sportives et bien d’avantage...



Vous avez besoin d'un financement participatif pour un projet ou simplement pour financer votre dossard de participation à une épreuve, publiez une Annonce sur Labonnequipe.fr



Vous possédez des objet de sport de collection, maillots de joueurs, tickets de Matches, Autos, Bateau, 2 roues ou planche de surf de collection, proposez les aux enchères sur la bonnequipe.fr



Vous publiez gratuitement votre annonce et en moins d’une minute, vous recevez des offres d’équipiers potentiels, vous mettez au point les derniers détails en discutant en MP, puis vous faites votre choix.



Et si sous travaillez dans le Secteur du Sport, Labonnequipe.fr est fait pour vous... alors vous pouvez publier une offre ou demande d'emploi à l'adresse suivante: https://labonnequipe.fr/rechercher-une-annonce.html



A vous de jouer sur labonnequipe.fr



Mes compétences :

Communication

Conseil

Développement commercial

Luxe

Management

Coaching

Chirurgie Esthétique

Marketing