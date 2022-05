Promouvoir les arts vivants, arts du cirque, arts forains, arts de la rue, facilité la visibilité d'artistes auprès d'organisateurs et du public par l'intermédiaire des Magazines des Arts Nomades surArray

Mes reportages se font lors des grands événements circassiens et forains tels les festivals, les tournées, les fêtes...

Je présente des expositions sur le même thème en me déplaçant à la demande d'acteurs culturels et comme artiste comédien.

Créateur de l'Ecole de Cirque de Bordeaux en 1981, créateur du Centre d'Enseignement et de Valorisation des Arts du Cirque (CEVAC).....

Dans les années 60 chante du rock avec un groupe, puis création de l'orchestre Tony FRANK pour animer dans toute la France des galas dansants, conseiller artistique auprès d'organisateurs d'événements





Mes compétences :

Photographie

Mise en scène

Direction artistique

Journalisme

comédie

Historien des arts du cirque

Médias