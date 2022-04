Délitmusic GROUP

Délit Music aussi connu sous le nom de Délit Music Group, comporte plusieurs filiales et plusieurs axes

développés autour de la Communication musicale, Création de site internet, publicité, spectacle et d’un réseau



social artistique.

Elle collabore depuis plusieurs années avec de nombreux acteurs de la vie musicale française et étrangère...

Le Groupe Delit Music possède une radio, deux magazines, un réseau social artistique et plusieurs sites actifs.



- Site Officiel Delit Music Group France:Array

- Site Officiel Info Music:Array

- Site Officiel Delit Face (Réseau Social Artistique):Array



Mes compétences :

Communication

Marketing

Casting

Adobe Photoshop

Composition

Gestion de projet

Production

Management

Formation