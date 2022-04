Catherine LALLEMENT

Biographie



Née en 1956 en Champagne-Ardenne, l’éducation et le « mode de vie » de l’époque m’ont amené à exercer dans de nombreux corps de métiers du secrétariat et de la comptabilité, domaines qui me permettaient de « m’épanouir ». Cependant, une passion issue du début de mon enfance, restait latente.

L’éducation de mes filles terminées, la conjoncture économique, l’âge, m’ont éloigné du milieu professionnel traditionnel. J’ai saisi cette opportunité pour me plonger dans ma passion « originelle ». Aujourd’hui, je consacre mon temps à mes créations.

Je passe par des périodes de techniques totalement différentes (gravures, huile, encre…) techniques mixtes.



Démarche artistique



Parvenue à mes rêves les plus lointains que sont la peinture et le dessin, je peux enfin m'évader dans cet univers m'offrant des instants de plaisirs, de bonheur que je croyais à jamais perdus.

Ces moments de liberté désormais consacrés à cette passion qui me tient tant à cœur, m'ont ainsi ouverte à diverses techniques aussi bien dans le domaine de la peinture que celui du dessin, de la gravure, de la calligraphie ou de la pyrogravure.

Entraînée par les plumes, les pinceaux ou tout simplement la pointe sèche, reine du relief et de la gravure ancestrale, je dépose avec délicatesse, finesse et patience... sur la toile, le papier cartonné ou le bois.... tout ce qui m'éblouit et m'émeut (paysages, ruelles, vieilles bâtisses en bois ou en pierre, animaux, portraits...). L'encre, l'huile ou simplement la craie pastel, produisent alors, leurs effets magiques.

C'est ainsi que je goûte aux fins plaisirs de la création, un voyage que je vous invite pleinement à découvrir.

Etre reconnue et avoir la possibilité d’exposer dans diverses galeries reconnues nationalement et internationalement, que mes créations soient très appréciées et retenues…, là est mon plus grand souhait, un rêve à réaliser, espérons dans un avenir proche.



Mes compétences :

Bois

Encre de Chine

Gravure

Encres aquarelle et acrylique

Huile

Informatique

Expose depuis 2010