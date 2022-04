Catherine LALLEMAND

Madame, Monsieur,



Vingt sept années d’expérience Cobol ainsi que seize années sur Mainframe m’incite à vous proposer mes services en tant qu’Analyste Programmeur confirmée.

Mon expérience m’a permis de travailler de la conception à la réalisation où l’esprit d’analyse et de fiabilité sont essentielles. J’ai appréciée de travailler au sein d’équipe performante sur de longues missions au sein de grand compte.

J’espère lors d’un entretien vous convaincre de mes qualités personnelles et professionnelles et mon souhait de contribuer au développement de votre entreprise.

C. Lallemand.





Mes compétences :

COBOL

MVS

JCL

DB2

Unisys

CICS/ESA

TSO

SQL

Merise Methodology

C Programming Language