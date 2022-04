Catherine LALLEMAND

Après avoir fait mes humanités secondaires en option scientifique ,j'ai du me partager entre les études et le sport de haut niveau (course à pied).

J'ai donc fait un graduat en éducation physique et sportive.

Mon diplôme en poche ,je me suis tournée vers quelques ASBL en tant qu'animatrice socio culturelle (enfants âgés de 3 à 15 ans) puis vers les centres ADEPS où j'ai eu l'occasion de pratiquer quantités de sports différents .

Après 3 années passées à "aller et venir" ,j'ai trouvé un emploi fixe chez Décathlon en tant que vendeuse sportive au rayon santé découverte.

Cette chouette aventure a duré 4ans ,après lesquels je me suis vue proposer un emploi d'une durée d'un an à la ville de Charleroi en tant qu'animatrice sportive .

Après cette année passée aux côtés de bambins ,je suis retournée dans la vente sportive dans un magasin spécialisé en course à pied.

Aujourd'hui,je suis à la recherche d'un emploi...



Mes compétences :

Animatrice

Athlete

Trainer

Vendeuse