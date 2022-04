Catherine FULBERT

L'Espace Kameleon est une galerie d'art locative sans commission sur les ventes située à Paris.



Cet espace a été pensé et aménagé pour mettre les oeuvres des artistes peintres, sculpteurs, photographes en valeur dans le quartier Montparnasse.



Expositions d'artistes français et internationaux - Showroom pour les créateurs



Il est idéalement placé sur l'avenue du Maine. Pluridisciplinaire



N'hésitez pas à nous contacter et me présenter votre travail.



Mes compétences :

Agent artistique

Art

Artiste

Artiste peintre

Dessin

Organisation

Organisation d'événement

Peintre

Peinture

Photographe

Sculpteur

Sculpture