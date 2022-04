Le travail d'Emmanuel Suzan au format du carré dont à voir la symbolique d'une "mathématique de la couleur". Le chiffre formel côtoie une couleur en permanente abstraction. Mais aussi dans cet univers très personnel l'artiste propose une lecture philosophique et amoureuse de la liturgie biblique.



Une oeuvre à plusieurs niveaux où le support et la surface dialoguent de manière intemporelle. Un dessous qui raconte une autre histoire pour un sens caché derrière le révélé. La peinture pour Emmanuel Suzan est l'espace d'une mystique poétique où la lettre est chiffre et parle au coeur de l'Homme.



