Bernard MESDON

Consultant indépendant en systèmes d'information depuis 1996



Domaines d'expertise :



- Architecture des données : Modélisation, Stockage, Sécurité, "Big Data, etc



- Aspects économiques des SI : Estimation des projets (COCOMO, points de fonction), Analyse de la valeur d'un SI, ROI d'un SI, etc



De nombreuses missions de consulting et formations en Entreprise :

- Formations orientées MOE : Estimation, bonnes pratiques MOE

- Formations orientées MOA : Aspects économiques des SI, bonnes pratiques MOA

- Formations aux méthodes d'estimation : COCOMO, Points de fonction



Publications récentes :

- Les points de fonction en ingénierie logicielle : HERMES 2012

- Estimation des projets de l'Entreprise numérique : HERMES 2013







Mes compétences :

Analyse de la valeur

Architecture

Data Science, projets BigData