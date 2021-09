Bernard RAVENEAU-CHAMPION

MON DOMAINE D'ACTIVITÉ

Prévention et maîtrise des nuisances olfactives d'origine industrielle et urbaine.

---

MES POINTS FORTS

Curiosité et rigueur intellectuelle, rationalité et créativité, intuition, sens de l'observation et du partage, ténacité, dynamisme et passion.

---

NOSE est une activité de la Business Line Air de SUEZ, rattachée à la Direction de l'Ingénierie Environnementale de Lyonnaise des Eaux.

Notre démarche apporte des solutions intégrées et des services permettant de :

• Prévenir et maîtriser les crises d’odeurs grâce à notre haut niveau d'expertise sur toute la chaîne de de valeur ;

• Cartographier et réduire l'empreinte olfactive de sites industriels, notamment dans le domaine de l'Eau et de la Propreté. Nous sommes éditeur de la solution Plate-forme NOSE.

---

Mes publications Viadeo n'engagent que moi.



Mes compétences :

Google+

Animation de formations

Études marketing

Traitement de l'air

Microsoft Access

Analyse des besoins

Synthèse rédactionnelle

Expertise technique

Gestion de projet

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Microsoft Word

Développement de partenariats

Traitement des eaux

Études quantitatives

Développement commercial

Google Drive

Analyse de données

SPSS Statistics