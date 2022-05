Nathalie THIERIET

Après dix ans de gestion de projets scientifiques pour des organismes publics et privés, j’ai décidé d’évoluer vers un poste me permettant de mettre en avant mes qualités relationnelles et de communication tout en m’appuyant sur mes compétences acquises au cours de ma carrière de chercheur.



Mon parcours professionnel à l'Anses m'a amenée à développer mes capacités d'analyse, de synthèse, d’organisation et de négociations ainsi qu’une réelle motivation pour le travail impliquant des enjeux sanitaires ou politiques fort.

Mon goût pour l’innovation m’a conduite à me doter d’une formation en marketing et gestion qui me permet d’avoir une vision globale du processus d’innovation en entreprise.



Lors de mon passage au Centre de Vulgarisation de la Connaissance d'Orsay, j'ai eu l'occasion de renforcer mes compétences rédactionnelles, en gestion financière et administration.



Mes expériences de vie à Londres et Barcelone ont conforté ma faculté d'adaptation et m'ont permis d'approfondir mes connaissances en langues étrangères.



Mes activités de formatrice ont confirmé ma nature pédagogue et d'écoute.



Mes compétences :

Biomédical

Chimie

Communication

Conseil

Environnement

Gestion de projet

Innovation

Microélectronique

Nanotechnologies

Risques sanitaires

Vulgarisation

Management